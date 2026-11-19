Performance unter der Lupe

Wer vor Jahren in CDW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurden CDW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CDW-Papier letztlich bei 215,29 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,645 CDW-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 169,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 785,03 USD wert. Mit einer Performance von -21,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

CDW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net