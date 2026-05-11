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CF Industries-Investition

S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

14.05.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CF Industries-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CF Industries Holdings Inc
107,30 EUR -2,20 EUR -2,01%
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Am 14.05.2021 wurden CF Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,840 CF Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 125,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 230,95 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 130,95 Prozent.

Der Börsenwert von CF Industries belief sich zuletzt auf 19,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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