S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in CF Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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CF Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen CF Industries-Anteile an diesem Tag bei 84,75 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 117,994 CF Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 123,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.541,59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,42 Prozent.
Jüngst verzeichnete CF Industries eine Marktkapitalisierung von 17,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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