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CF Industries-Performance

S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CF Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CF Industries Holdings Inc
110.25 EUR -0.40 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen

CF Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen CF Industries-Anteile an diesem Tag bei 84,75 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 117,994 CF Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 123,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.541,59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete CF Industries eine Marktkapitalisierung von 17,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.05.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
06.03.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.10.18 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 CF Industries Equal Weight Barclays Capital

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