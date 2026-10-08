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Rentable CF Industries-Anlage?

S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CF Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CF Industries Holdings Inc
102.45 EUR 0.35 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CF Industries-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,175 CF Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 477,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,44 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 477,83 USD, was einer positiven Performance von 377,83 Prozent entspricht.

CF Industries wurde am Markt mit 17,55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.05.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
06.03.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.10.18 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 CF Industries Equal Weight Barclays Capital

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