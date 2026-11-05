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Rentabler CF Industries-Einstieg?

S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in CF Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CF Industries Holdings Inc
108.95 EUR 9.67 EUR 9.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CF Industries-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,11 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das CF Industries-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,271 CF Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 111,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.832,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 383,25 Prozent.

Der Börsenwert von CF Industries belief sich jüngst auf 17,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.05.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
06.03.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.10.18 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 CF Industries Equal Weight Barclays Capital

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