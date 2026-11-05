S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in CF Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CF Industries-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,11 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das CF Industries-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,271 CF Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 111,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.832,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 383,25 Prozent.
Der Börsenwert von CF Industries belief sich jüngst auf 17,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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