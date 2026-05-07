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Dividende im Blick

S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CH Robinson Worldwide-Anleger freuen

08.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CH Robinson Worldwide-Anleger freuen | finanzen.net

Investoren aufpasst: So hoch fällt die CH Robinson Worldwide-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C.H. Robinson Worldwide Inc.
145,35 EUR 2,75 EUR 1,93%
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Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,49 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von CH Robinson Worldwide umfasst 301,38 Mio. USD. Damit wurde das Niveau der CH Robinson Worldwide-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2,24 Prozent nach oben angepasst.

Entwicklung der CH Robinson Worldwide-Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging die CH Robinson Worldwide-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 171,37 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet der CH Robinson Worldwide-Titel eine Dividendenrendite von 1,55 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2,38 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der CH Robinson Worldwide-Aktienkurs via NASDAQ 68,46 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 79,42 Prozent stärker zugenommen als der CH Robinson Worldwide-Kurs.

Dividendenprognose von CH Robinson Worldwide

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,51 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,47 Prozent fallen.

Basisinformationen zu CH Robinson Worldwide

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens CH Robinson Worldwide beläuft sich aktuell auf 19,916 Mrd. USD. Das CH Robinson Worldwide-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 33,27. Der Umsatz von CH Robinson Worldwide betrug in 2025 16,233 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 4,83 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

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03.08.2018CH Robinson Worldwide BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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02.10.2017CH Robinson Worldwide Equal WeightBarclays Capital
05.09.2017CH Robinson Worldwide NeutralUBS AG
21.07.2017CH Robinson Worldwide Market PerformCowen and Company, LLC
02.02.2017CH Robinson Worldwide Market PerformCowen and Company, LLC
02.11.2016CH Robinson Worldwide HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.07.2016CH Robinson Worldwide SellUBS AG
27.04.2015CH Robinson Worldwide SellUBS AG
30.10.2014CH Robinson Worldwide UnderperformRBC Capital Markets
08.07.2005Update C.H. Robinson Worldwide Inc.: UnderweightMorgan Stanley

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