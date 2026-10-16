S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Charter A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Charter A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Charter A-Anteile bei 454,45 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,200 Charter A-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 109,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242,03 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 75,80 Prozent gleich.
Charter A wurde am Markt mit 16,91 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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