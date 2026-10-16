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Langfristige Investition

S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Charter A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
97.46 EUR 4.46 EUR 4.80 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Charter A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Charter A-Anteile bei 454,45 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,200 Charter A-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 109,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242,03 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 75,80 Prozent gleich.

Charter A wurde am Markt mit 16,91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.19 Charter A Hold The Benchmark Company
12.07.19 Charter A Buy Pivotal Research Group
31.07.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
27.04.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
05.02.18 Charter A Buy Pivotal Research Group

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