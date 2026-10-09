S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Charter A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 09.10.2025 wurde das Charter A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 265,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,377 Charter A-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,38 USD, da sich der Wert eines Charter A-Anteils am 08.10.2026 auf 109,67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -58,62 Prozent.
Charter A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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