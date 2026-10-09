DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.362 +0,6%Bitcoin 73.784 +1,3%Euro 1,1200 -0,1%Öl 104,7 +0,4%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Charter A-Investment

S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Charter A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
97.41 EUR 2.79 EUR 2.95 %
Charts | News | Analysen

Am 09.10.2025 wurde das Charter A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 265,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,377 Charter A-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,38 USD, da sich der Wert eines Charter A-Anteils am 08.10.2026 auf 109,67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -58,62 Prozent.

Charter A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Charter A Aktie News

Werbung

Charter A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Charter A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.08.19 Charter A Hold The Benchmark Company
12.07.19 Charter A Buy Pivotal Research Group
31.07.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
27.04.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
05.02.18 Charter A Buy Pivotal Research Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.