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S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

01.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Chipotle Mexican Grill eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
27,00 EUR -0,35 EUR -1,28%
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Am 01.06.2021 wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Chipotle Mexican Grill-Papier an diesem Tag 27,22 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investierten, hätten nun 367,342 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2026 11.703,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,04 Prozent.

Chipotle Mexican Grill erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

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24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
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24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019Chipotle Mexican Grill OutperformTelsey Advisory Group
07.02.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformCowen and Company, LLC
25.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
17.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
01.10.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
27.08.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.02.2018Chipotle Mexican Grill SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.01.2018Chipotle Mexican Grill SellDeutsche Bank AG

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