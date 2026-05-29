S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Langfristige Anlage

Vor Jahren in Chipotle Mexican Grill eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 01.06.2021 wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Chipotle Mexican Grill-Papier an diesem Tag 27,22 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investierten, hätten nun 367,342 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2026 11.703,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,04 Prozent.

Chipotle Mexican Grill erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net