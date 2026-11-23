S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Chipotle Mexican Grill-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 23.11.2016 wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,21 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investierten, hätten nun 12,183 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 433,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,55 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 333,10 Prozent zugenommen.
Am Markt war Chipotle Mexican Grill jüngst 44,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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