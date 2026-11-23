Profitable Chipotle Mexican Grill-Investition?

Bei einem frühen Investment in Chipotle Mexican Grill-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 23.11.2016 wurden Chipotle Mexican Grill -Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,21 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investierten, hätten nun 12,183 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 433,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,55 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 333,10 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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