S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Chipotle Mexican Grill-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,82 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hat, hat nun 27,157 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 811,73 USD, da sich der Wert eines Chipotle Mexican Grill-Papiers am 16.10.2026 auf 29,89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,83 Prozent vermindert.
Chipotle Mexican Grill war somit zuletzt am Markt 37,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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