DAX 25.903 +0,3%ESt50 6.161 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,6 -7,7%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Chubb-Investmentbeispiel

S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Chubb-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chubb Ltd
323.30 EUR -6.10 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen

Die Chubb-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Chubb-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 276,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,361 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,48 USD, da sich der Wert eines Chubb-Anteils am 30.10.2026 auf 364,12 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,48 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Chubb betrug jüngst 139,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Chubb Aktie News

Werbung

Chubb Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chubb nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.05.19 Chubb Neutral Compass Point
27.04.17 Chubb Outperform RBC Capital Markets
14.04.16 ACE Outperform RBC Capital Markets
05.01.16 ACE Buy MKM Partners
21.08.15 ACE Outperform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.