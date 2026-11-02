S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor einem Jahr eingebracht

Chubb-Investmentbeispiel

02.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Chubb-Investment verdienen können.

Die Chubb-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Chubb-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 276,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,361 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,48 USD, da sich der Wert eines Chubb-Anteils am 30.10.2026 auf 364,12 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,48 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Chubb betrug jüngst 139,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net