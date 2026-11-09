S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chubb-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Chubb-Investment im Blick

09.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Chubb-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Chubb -Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 218,83 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Chubb-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,570 Chubb-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 365,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.668,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 66,81 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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