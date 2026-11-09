S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chubb-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Chubb-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Chubb-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 218,83 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Chubb-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,570 Chubb-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 365,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.668,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 66,81 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Chubb betrug jüngst 139,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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