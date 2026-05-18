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S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Citigroup Aktionären eine Freude

21.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Citigroup Aktionären eine Freude | finanzen.net

Citigroup-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Citigroup-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citigroup Inc.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Citigroup am 20.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,32 USD zu zahlen. Damit wurde die Citigroup-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,42 Prozent vergrößert. 5,37 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 3,33 Prozent.

Citigroup-Ausschüttungsrendite

Via New York beendete der Citigroup-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 124,82 USD. Die Citigroup-Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,99 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 3,10 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Citigroup via New York 70,01 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 72,72 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Citigroup

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,50 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 2,00 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Citigroup

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Citigroup beträgt aktuell 205,260 Mrd. USD. Das Citigroup-KGV beträgt aktuell 16,69. 2025 setzte Citigroup 169,155 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 6,99 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Douglas Freer / Shutterstock.com

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