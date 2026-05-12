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Citizens Financial Group-Investment im Blick

S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren eingebracht

19.05.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
52,04 EUR 0,46 EUR 0,89%
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Am 19.05.2023 wurden Citizens Financial Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,820 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,61 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 18.05.2026 auf 61,16 USD belief. Damit wäre die Investition 133,61 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Citizens Financial Group eine Börsenbewertung in Höhe von 25,69 Mrd. USD. Am 24.09.2014 wurden Citizens Financial Group-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Das Citizens Financial Group-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
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01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
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30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
24.10.2016Citizens Financial Group BuyUBS AG
24.10.2016Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
17.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
08.11.2016Citizens Financial Group HoldDeutsche Bank AG
25.01.2016Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
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