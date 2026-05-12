S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren eingebracht

Citizens Financial Group-Investment im Blick

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.05.2023 wurden Citizens Financial Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,820 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,61 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 18.05.2026 auf 61,16 USD belief. Damit wäre die Investition 133,61 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Citizens Financial Group eine Börsenbewertung in Höhe von 25,69 Mrd. USD. Am 24.09.2014 wurden Citizens Financial Group-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Das Citizens Financial Group-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net