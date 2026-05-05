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Profitable Citizens Financial Group-Investition?

S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citizens Financial Group von vor einem Jahr verdient

12.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Citizens Financial Group gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
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Citizens Financial Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,59 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Citizens Financial Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240,442 Citizens Financial Group-Aktien. Die gehaltenen Citizens Financial Group-Papiere wären am 11.05.2026 14.945,90 USD wert, da der Schlussstand 62,16 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 49,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Citizens Financial Group bezifferte sich zuletzt auf 26,90 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Citizens Financial Group-Aktie auf 23,08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
24.10.2016Citizens Financial Group BuyUBS AG
24.10.2016Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
17.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
08.11.2016Citizens Financial Group HoldDeutsche Bank AG
25.01.2016Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
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