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Frühes Investment

S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citizens Financial Group von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Citizens Financial Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
58.04 EUR 0.06 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Citizens Financial Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 192,641 Citizens Financial Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Citizens Financial Group-Aktie auf 65,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.592,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,93 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Citizens Financial Group einen Börsenwert von 27,50 Mrd. USD. Das Citizens Financial Group-IPO fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Citizens Financial Group-Papier bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.01.19 Citizens Financial Group Equal Weight Barclays Capital
30.05.18 Citizens Financial Group Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.17 Citizens Financial Group Market Perform BMO Capital Markets
01.05.17 Citizens Financial Group Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.11.16 Citizens Financial Group Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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