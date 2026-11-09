S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Profitables CME Group A-Investment?

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen CME Group A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem CME Group A-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das CME Group A-Papier bei 221,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,451 CME Group A-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 137,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 305,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,96 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für CME Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 109,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net