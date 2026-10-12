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CME Group A-Investment im Blick

S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CME Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CME Group A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
249.70 EUR 4.90 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der CME Group A-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 202,81 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die CME Group A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,307 CME Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 280,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.833,64 USD wert. Damit wäre die Investition 38,34 Prozent mehr wert.

CME Group A war somit zuletzt am Markt 100,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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CME Group A Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.12.18 CME Group A Overweight Barclays Capital
10.07.18 CME Group A Neutral Compass Point
16.10.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets
08.09.17 CME Group A Overweight Barclays Capital
01.05.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets

Information

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