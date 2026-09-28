S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in CME Group A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 28.09.2025 wurden CME Group A-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CME Group A-Aktie bei 270,28 USD. Bei einem CME Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,370 CME Group A-Aktien. Die gehaltenen CME Group A-Papiere wären am 25.09.2026 97,85 USD wert, da der Schlussstand 264,48 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 2,15 Prozent vermindert.
Der CME Group A-Wert an der Börse wurde auf 94,98 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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