S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen CME Group A-Investment verdienen können.
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CME Group A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 183,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,458 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.311,37 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 10.07.2026 auf 240,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,14 Prozent.
Der CME Group A-Wert an der Börse wurde auf 87,19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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CME Group A Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.12.18
|CME Group A Overweight
|Barclays Capital
|10.07.18
|CME Group A Neutral
|Compass Point
|16.10.17
|CME Group A Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.17
|CME Group A Overweight
|Barclays Capital
|01.05.17
|CME Group A Outperform
|RBC Capital Markets