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Lukratives CME Group A-Investment?

S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen CME Group A-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
208.30 EUR -2.00 EUR -0.95 %
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CME Group A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 183,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,458 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.311,37 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 10.07.2026 auf 240,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,14 Prozent.

Der CME Group A-Wert an der Börse wurde auf 87,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
04.12.18 CME Group A Overweight Barclays Capital
10.07.18 CME Group A Neutral Compass Point
16.10.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets
08.09.17 CME Group A Overweight Barclays Capital
01.05.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets