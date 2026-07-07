S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient

Lukratives CME Group A-Investment?

13.07.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen CME Group A-Investment verdienen können.

CME Group A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 183,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,458 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.311,37 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 10.07.2026 auf 240,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,14 Prozent.

Der CME Group A-Wert an der Börse wurde auf 87,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net