S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Coherent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coherent-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Coherent-Anteile bei 115,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Coherent-Papier investiert hätte, hätte er nun 86,237 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 250,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21.610,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +116,11 Prozent.
Am Markt war Coherent jüngst 51,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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