S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Coherent-Investment verdienen können.
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Am 18.09.2025 wurde die Coherent-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coherent-Anteile an diesem Tag bei 108,05 USD. Bei einem Coherent-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,255 Coherent-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.739,29 USD, da sich der Wert eines Coherent-Anteils am 17.09.2026 auf 295,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173,93 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Coherent zuletzt 56,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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