S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukratives Coherent-Investment?

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Coherent-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Coherent-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Coherent-Aktie bei 25,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Coherent-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,911 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.764,59 USD, da sich der Wert eines Coherent-Papiers am 08.10.2026 auf 302,35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1.076,46 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Coherent belief sich zuletzt auf 65,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net