S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Coherent-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Coherent-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Coherent-Aktie bei 32,18 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Coherent-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 310,752 Coherent-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Coherent-Aktie auf 290,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90.307,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 803,08 Prozent angewachsen.
Coherent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coherent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coherent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen