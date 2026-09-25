S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 3 Jahren abgeworfen

Coherent-Investmentbeispiel

25.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Coherent-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Coherent-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Coherent-Aktie bei 32,18 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Coherent-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 310,752 Coherent-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Coherent-Aktie auf 290,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90.307,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 803,08 Prozent angewachsen.

Coherent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net