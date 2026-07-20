S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor einem Jahr eingebracht

Rentabler Coherent-Einstieg?

24.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Coherent eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.07.2025 wurde die Coherent-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coherent-Aktie an diesem Tag bei 98,72 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Coherent-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,297 Coherent-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31.728,12 USD, da sich der Wert einer Coherent-Aktie am 23.07.2026 auf 313,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 217,28 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Coherent belief sich zuletzt auf 61,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net