S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Coherent eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 24.07.2025 wurde die Coherent-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coherent-Aktie an diesem Tag bei 98,72 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Coherent-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,297 Coherent-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31.728,12 USD, da sich der Wert einer Coherent-Aktie am 23.07.2026 auf 313,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 217,28 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Coherent belief sich zuletzt auf 61,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coherent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coherent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Coherent Aktie News
Coherent Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coherent nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.