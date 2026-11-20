Lohnendes Coherent-Investment?

Vor Jahren in Coherent-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Coherent-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,40 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Coherent-Aktie investierten, hätten nun 27,473 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.904,95 USD, da sich der Wert eines Coherent-Anteils am 19.11.2026 auf 214,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 490,49 Prozent vermehrt.

Alle Coherent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net