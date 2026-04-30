DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.170 +1,1%Bitcoin66.825 +2,7%Euro1,1784 +0,4%Öl107,0 -6,3%Gold4.649 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Apple 865985 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable Coherent-Anlage?

S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coherent von vor einem Jahr abgeworfen

01.05.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coherent-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coherent Corp.
260,00 EUR -2,70 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coherent-Papier an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Coherent-Aktie bei 69,17 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Coherent-Aktie investiert hat, hat nun 144,571 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 319,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46.220,91 USD wert. Damit wäre die Investition um 362,21 Prozent gestiegen.

Coherent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coherent und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Coherent Corp.

DatumMeistgelesen