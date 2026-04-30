S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coherent von vor einem Jahr abgeworfen

Profitable Coherent-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coherent-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coherent-Papier an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Coherent-Aktie bei 69,17 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Coherent-Aktie investiert hat, hat nun 144,571 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 319,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46.220,91 USD wert. Damit wäre die Investition um 362,21 Prozent gestiegen.

Coherent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net