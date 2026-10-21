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Hochrechnung

S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coinbase-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Coinbase-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
154.40 EUR 1.50 EUR 0.98 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Coinbase-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Coinbase-Papier letztlich bei 74,66 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,394 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.288,37 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Papiers am 20.10.2026 auf 170,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128,84 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Coinbase eine Börsenbewertung in Höhe von 44,48 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Coinbase-Anteile an der Börse NAS war der 14.04.2021. Der Erstkurs des Coinbase-Papiers lag beim Börsengang bei 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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