S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coinbase-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Coinbase-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Am 14.10.2025 wurde das Coinbase-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 341,55 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coinbase-Aktie investiert, befänden sich nun 0,293 Coinbase-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,23 USD, da sich der Wert einer Coinbase-Aktie am 13.10.2026 auf 181,79 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 53,23 USD entspricht einer negativen Performance von 46,77 Prozent.
Zuletzt verbuchte Coinbase einen Börsenwert von 47,20 Mrd. USD. Coinbase-Papiere wurden am 14.04.2021 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Coinbase-Aktie lag damals bei 381,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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