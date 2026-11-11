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Lukratives Coinbase-Investment?

S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coinbase-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Coinbase-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
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Heute vor 1 Jahr wurde das Coinbase-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 304,01 USD. Bei einem Coinbase-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,289 Coinbase-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 132,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 434,62 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,54 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Coinbase belief sich jüngst auf 35,82 Mrd. USD. Das Coinbase-Papier wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Coinbase-Aktie bei 381,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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