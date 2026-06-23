S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor einem Jahr eingebracht

Rentable Coinbase-Anlage?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Coinbase-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.06.2025 wurde die Coinbase-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 344,82 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,001 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (158,18 USD), wäre das Investment nun 4.587,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,13 Prozent verringert.

Am Markt war Coinbase jüngst 43,35 Mrd. USD wert. Die Coinbase-Aktie ging am 14.04.2021 an die Börse NAS. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Coinbase-Aktie auf 381,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net