S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coinbase von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coinbase-Aktien verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Coinbase-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Coinbase-Aktie an diesem Tag 244,29 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Coinbase-Aktie investierten, hätten nun 4,093 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 163,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 669,33 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 669,33 USD entspricht einer negativen Performance von 33,07 Prozent.
Der Börsenwert von Coinbase belief sich zuletzt auf 44,44 Mrd. USD. Am 14.04.2021 fand der erste Handelstag der Coinbase-Aktie an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Coinbase-Papiers lag beim Börsengang bei 381,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Coinbase Aktie News
Coinbase Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coinbase nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.