S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Performance unter der Lupe

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Comfort Systems USA-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Comfort Systems USA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 478,23 USD. Bei einem Comfort Systems USA-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,910 Comfort Systems USA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 38.228,68 USD, da sich der Wert einer Comfort Systems USA-Aktie am 29.05.2026 auf 1.828,21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 282,29 Prozent zugenommen.

Der Comfort Systems USA-Wert an der Börse wurde auf 64,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net