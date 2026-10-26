S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Comfort Systems USA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Comfort Systems USA-Papier bei 153,58 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 65,113 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 1.160,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75.586,66 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 655,87 Prozent angezogen.
Comfort Systems USA wurde am Markt mit 40,54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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