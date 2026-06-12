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Comfort Systems USA-Investition

S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 5 Jahren abgeworfen

15.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Comfort Systems USA-Investment gewesen.

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Comfort Systems USA IncShs
1.681,00 EUR 59,00 EUR 3,64%
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Am 15.06.2021 wurden Comfort Systems USA-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,61 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,960 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers auf 1.877,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22.456,76 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 2.145,68 Prozent.

Comfort Systems USA war somit zuletzt am Markt 66,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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