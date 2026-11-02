S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 5 Jahren abgeworfen

Comfort Systems USA-Anlage im Blick

02.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Comfort Systems USA-Aktien gewesen.

Die Comfort Systems USA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,062 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie auf 1.232,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.309,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.209,53 Prozent erhöht.

Comfort Systems USA war somit zuletzt am Markt 43,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net