DAX 26.655 -0,4%ESt50 6.359 -0,4%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,57 -6,4%Nas 24.643 -2,0%Bitcoin 58.301 -1,5%Euro 1,1011 -0,1%Öl 92,9 -3,0%Gold 3.865 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Comfort Systems USA-Investmentbeispiel

S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comfort Systems USA IncShs
968.50 EUR -45.50 EUR -4.49 %
Charts | News | Analysen

Am 16.11.2025 wurde das Comfort Systems USA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Comfort Systems USA-Papier bei 909,60 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hat, hat nun 10,994 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 1.112,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.230,65 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 12.230,65 USD, was einer positiven Performance von 22,31 Prozent entspricht.

Comfort Systems USA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Comfort Systems USA Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Comfort Systems USA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Comfort Systems USA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.15 Comfort Systems USA Hold BB&T Capital Markets
09.02.15 Comfort Systems USA Neutral D.A. Davidson & Co.
01.12.14 Comfort Systems USA Buy BB&T Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.