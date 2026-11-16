S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor einem Jahr eingebracht

Comfort Systems USA-Investmentbeispiel

Vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.11.2025 wurde das Comfort Systems USA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Comfort Systems USA-Papier bei 909,60 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hat, hat nun 10,994 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 1.112,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.230,65 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 12.230,65 USD, was einer positiven Performance von 22,31 Prozent entspricht.

Comfort Systems USA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net