Lukrativer Comfort Systems USA-Einstieg?

Vor Jahren in Comfort Systems USA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Comfort Systems USA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie betrug an diesem Tag 197,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Comfort Systems USA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,506 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Comfort Systems USA-Aktien wären am 20.11.2026 527,09 USD wert, da der Schlussstand 1.042,47 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 427,09 Prozent gesteigert.

Comfort Systems USA war somit zuletzt am Markt 36,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net