S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comfort Systems USA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comfort Systems USA-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 13.07.2021 wurde das Comfort Systems USA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Comfort Systems USA-Aktie bei 76,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130,073 Comfort Systems USA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Comfort Systems USA-Anteile wären am 10.07.2026 228.419,61 USD wert, da der Schlussstand 1.756,09 USD betrug. Damit wäre die Investition 2.184,20 Prozent mehr wert.
Alle Comfort Systems USA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Comfort Systems USA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Comfort Systems USA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Comfort Systems USA Aktie News
Comfort Systems USA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Comfort Systems USA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.15
|Comfort Systems USA Hold
|BB&T Capital Markets
|09.02.15
|Comfort Systems USA Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|01.12.14
|Comfort Systems USA Buy
|BB&T Capital Markets