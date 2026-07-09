S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comfort Systems USA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Comfort Systems USA-Performance im Blick

13.07.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comfort Systems USA-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.07.2021 wurde das Comfort Systems USA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Comfort Systems USA-Aktie bei 76,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130,073 Comfort Systems USA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Comfort Systems USA-Anteile wären am 10.07.2026 228.419,61 USD wert, da der Schlussstand 1.756,09 USD betrug. Damit wäre die Investition 2.184,20 Prozent mehr wert.

Alle Comfort Systems USA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net