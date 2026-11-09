S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Comfort Systems USA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde das Comfort Systems USA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,25 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investierten, hätten nun 33,058 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 33.636,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.017,50 USD belief. Damit wäre die Investition 3.263,64 Prozent mehr wert.
Comfort Systems USA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,68 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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