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Profitables Comfort Systems USA-Investment?

S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Comfort Systems USA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comfort Systems USA IncShs
944.00 EUR 3.50 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Comfort Systems USA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,25 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investierten, hätten nun 33,058 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 33.636,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.017,50 USD belief. Damit wäre die Investition 3.263,64 Prozent mehr wert.

Comfort Systems USA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Comfort Systems USA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Comfort Systems USA nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Datum Rating Analyst
30.10.15 Comfort Systems USA Hold BB&T Capital Markets
09.02.15 Comfort Systems USA Neutral D.A. Davidson & Co.
01.12.14 Comfort Systems USA Buy BB&T Capital Markets

Information

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