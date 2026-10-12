S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comfort Systems USA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Comfort Systems USA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,20 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investierten, hätten nun 3,546 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 1.715,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.084,01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.984,01 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Comfort Systems USA zuletzt 60,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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