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Comfort Systems USA-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comfort Systems USA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comfort Systems USA IncShs
1,511.00 EUR -16.00 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Comfort Systems USA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,20 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investierten, hätten nun 3,546 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 1.715,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.084,01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.984,01 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Comfort Systems USA zuletzt 60,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.10.15 Comfort Systems USA Hold BB&T Capital Markets
09.02.15 Comfort Systems USA Neutral D.A. Davidson & Co.
01.12.14 Comfort Systems USA Buy BB&T Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.