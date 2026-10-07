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ConocoPhillips-Anlage im Blick

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ConocoPhillips-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConocoPhillips
117.66 EUR 4.02 EUR 3.54 %
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Am 07.10.2021 wurde die ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers betrug an diesem Tag 71,51 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,984 ConocoPhillips-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers auf 129,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.808,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,88 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für ConocoPhillips eine Börsenbewertung in Höhe von 153,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: EQRoy / Shutterstock.com

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15.10.20 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
19.08.19 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital
15.06.18 ConocoPhillips Outperform BMO Capital Markets
09.11.17 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
27.10.17 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital

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