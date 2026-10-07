S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren eingefahren

ConocoPhillips-Anlage im Blick

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in ConocoPhillips-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.10.2021 wurde die ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers betrug an diesem Tag 71,51 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,984 ConocoPhillips-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers auf 129,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.808,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,88 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für ConocoPhillips eine Börsenbewertung in Höhe von 153,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net