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Lohnende ConocoPhillips-Investition?

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConocoPhillips-Investment von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConocoPhillips-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ConocoPhillips gewesen.

Werte in diesem Artikel
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ConocoPhillips
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ConocoPhillips-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ConocoPhillips-Aktie bei 40,76 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die ConocoPhillips-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 245,339 ConocoPhillips-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28.827,28 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Anteils am 21.07.2026 auf 117,50 USD belief. Mit einer Performance von +188,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von ConocoPhillips betrug jüngst 140,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: EQRoy / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.10.20 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
19.08.19 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital
15.06.18 ConocoPhillips Outperform BMO Capital Markets
09.11.17 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
27.10.17 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital