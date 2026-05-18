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S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: Über diese Dividende können sich Consolidated Edison-Anleger freuen

19.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: Über diese Dividende können sich Consolidated Edison-Anleger freuen | finanzen.net

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Consolidated Edison-Ausschüttung aus.

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Consolidated Edison Inc.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Consolidated Edison am 18.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,40 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde das Niveau der Consolidated Edison-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,41 Prozent nach oben angepasst. 1,17 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Consolidated Edison-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6,00 Prozent erhöht.

Consolidated Edison- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte der Consolidated Edison-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 106,51 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Consolidated Edison-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,42 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 3,72 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Consolidated Edison via New York 36,59 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 59,22 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Consolidated Edison- Dividendenprognose

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,58 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,36 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten von Consolidated Edison

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Consolidated Edison beläuft sich aktuell auf 38,701 Mrd. USD. Consolidated Edison weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,61 auf. Der Umsatz von Consolidated Edison belief sich in 2025 auf 16,918 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 5,64 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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