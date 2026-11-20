Corteva-Investition im Blick

Vor Jahren Corteva-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Corteva-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Corteva-Anteile an diesem Tag 7,03 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Corteva-Aktie investiert hat, hat nun 142,237 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 1.154,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,12 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.154,97 USD entspricht einer Performance von +15,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Corteva einen Börsenwert von 5,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net