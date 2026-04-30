S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corteva von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Corteva-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 01.05.2025 wurde das Corteva-Papier an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,02 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corteva-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 161,238 Corteva-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 81,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.061,92 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 13.061,92 USD entspricht einer Performance von +30,62 Prozent.
Corteva wurde am Markt mit 53,40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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