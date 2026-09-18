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Corteva-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corteva-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Corteva eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corteva Inc Registered Shs When Issued
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Corteva-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 70,66 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,152 Corteva-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 81,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.153,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,38 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Corteva bezifferte sich zuletzt auf 53,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.07.19 Corteva Sell Monness, Crespi, Hardt & Co.
01.07.19 Corteva Equal Weight Barclays Capital
17.06.19 Corteva Buy Deutsche Bank AG

Information

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