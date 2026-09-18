S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corteva-Investment von vor einem Jahr verdient

Corteva-Anlage unter der Lupe

18.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Corteva eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Corteva-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 70,66 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,152 Corteva-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 81,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.153,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,38 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Corteva bezifferte sich zuletzt auf 53,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net