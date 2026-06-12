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Lohnende Corteva-Anlage?

S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corteva von vor einem Jahr verdient

26.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Corteva-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corteva Inc Registered Shs When Issued
70,38 EUR -1,12 EUR -1,57%
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Vor 1 Jahr wurden Corteva-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Corteva-Anteile bei 74,30 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corteva-Aktie investiert, befänden sich nun 13,459 Corteva-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Corteva-Anteile wären am 25.06.2026 1.098,52 USD wert, da der Schlussstand 81,62 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,85 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Corteva zuletzt 53,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issued

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Analysen zu Corteva Inc Registered Shs When Issued

DatumRatingAnalyst
17.07.2019Corteva SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
01.07.2019Corteva Equal WeightBarclays Capital
17.06.2019Corteva BuyDeutsche Bank AG
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