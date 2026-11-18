S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crown Castle-Investment von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Crown Castle-Aktie gebracht.
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Das Crown Castle-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Crown Castle-Aktie an diesem Tag bei 183,33 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 54,546 Crown Castle-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (84,16 USD), wäre die Investition nun 4.590,63 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 54,09 Prozent verkleinert.
Crown Castle war somit zuletzt am Markt 38,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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